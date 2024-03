Heidelberg Materials Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Heidelberg Materials eine Rendite von 40,66 Prozent erzielen, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 57,78 Prozent darstellt. Dies lässt die Aktie insgesamt als "Gut" bewerten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist eine negative Veränderung festzustellen, was auf eine verstärkte negative Stimmung in den sozialen Medien hinweist. In Bezug auf die Diskussionsstärke hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Heidelberg Materials für diesen Aspekt daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt ein positives Signal, da der aktuelle Kurs mit 17,83 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 84,39 EUR ein "Gut"-Signal, da der Abstand zum Kurs 5,77 Prozent beträgt.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 8 auf, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Heidelberg Materials 8,44 Euro zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, was die Aktie unterbewertet erscheinen lässt und zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV führt.