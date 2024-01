Heidelberg Materials Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Heidelberg Materials herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Heidelberg Materials überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher für den 7-Tage-RSI mit "Gut" bewertet. Der 25-Tage-RSI ist mit 25,5 ebenfalls auf überverkauftem Niveau, weshalb auch hier eine "Gut"-Einstufung erfolgt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Heidelberg Materials wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Heidelberg Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 72,67 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 84,52 EUR liegt, was einer Abweichung von +16,31 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (75,89 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+11,37 Prozent Abweichung), weshalb auch hier eine "Gut"-Einstufung erfolgt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Heidelberg Materials mit einem Wert von 8,26 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der "Baumaterialien"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 97,51, was einen Abstand von 92 Prozent zum KGV von Heidelberg Materials bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.