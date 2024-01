Heidelberg Materials Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Das Anleger-Sentiment gilt als wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Heidelberg Materials intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch auf dem Meinungsmarkt wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um Heidelberg Materials diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben an der Zahl. Daher ergibt sich eine "Gut" Bewertung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Heidelberg Materials liegt der 7-Tage-RSI bei 52,6 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 37,94. Somit erhält Heidelberg Materials eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt für Baumaterialien ist Heidelberg Materials aus fundamentaler Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,26 im Vergleich zum Branchen-KGV von 90,37. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Heidelberg Materials, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Heidelberg Materials bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".