HeidelbergCement ADR Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Heidelberg Materials-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 71,43 EUR liegt. Der Aktienkurs von 81,36 EUR weist einen Abstand von +13,9 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 72,87 EUR, was einer Differenz von +11,65 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume also "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Heidelberg Materials-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,44, das insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien" (KGV von 102,18). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 24,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Heidelberg Materials überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkauft-Situation (Wert: 18,77). Daher erhält die Aktie für beide RSI-Werte eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen der historischen Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.