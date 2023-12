Heico tut es schon wieder?

Heico-Aktie im Branchenvergleich hinter der Konkurrenz zurück: Die Aktie des Unternehmens Heico hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance anderer Unternehmen aus dem Industriesektor eine Rendite von 12,81 Prozent erzielt, während die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" eine Rendite von 36,14 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für Heico in dieser Kategorie.

Analysten bewerten Heico-Aktie durchschnittlich positiv: Von insgesamt 5 Analysen in den letzten zwölf Monaten gaben 3 Analysten eine positive, 2 eine neutrale und keine eine negative Bewertung für die Heico-Aktie ab. Im letzten Monat wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 183,5 USD, was einen potenziellen Anstieg um 16,46 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (157,56 USD) bedeuten würde. Insgesamt erhält Heico somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Heico-Aktie zeigt überkaufte Tendenz: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Heico liegt derzeit bei 84,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch keine überkauften oder überverkauften Signale an, weshalb er ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Heico-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Heico zahlt niedrigere Dividenden als die Branche: Die Dividendenrendite der Heico-Aktie liegt bei 0,12 % und ist damit um 16,89 Prozentpunkte niedriger als der Durchschnitt der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.