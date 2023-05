- Heico-Aktie erreicht neuen Rekordhöhen

Die Aktie von Heico erreichte am Montag ein Allzeithoch, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es Wencor für 2,05 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien übernehmen werde. Der Kaufpreis besteht aus 1,9 Milliarden US-Dollar in bar und 150 Millionen US-Dollar in Aktien für den Zulieferer von Verteidigungsteilen. Die Übernahme ist die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte.

Wencor beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiter in den USA und schätzt einen Umsatz von insgesamt 724 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Heico hat weltweit mehr als 9.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. Oktober endete, einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar.

Heicos CEO Laurans A.Mendelson und Eric A.Mendelson – Co-Präsident des Unternehmens sowie CEO der Flugunterstützungseinheit – sagten: “Die Übernahme von Wencor...