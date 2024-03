Heico Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten vier Wochen konnten bei Heico keine signifikanten Veränderungen der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Heico daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Ein weiteres Signal, das bei der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI von Heico liegt bei 33,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,48 und ist daher ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Heico derzeit eine Rendite von 0,12 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,11 % für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Die Differenz von 16,99 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Heico derzeit bei 174,09 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 190,43 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +9,39 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 187,21 USD, was einer Distanz von +1,72 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Heico daher eine Gesamtnote von "Gut".