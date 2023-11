Heian Ceremonyrvice Aktie: Was soll die Aufregung?

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Heian Ceremony Service wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Heian Ceremony Service derzeit als neutral eingestuft. Der GD200 liegt bei 765,18 JPY, während der Aktienkurs bei 768 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,37 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Der GD50 beträgt 765,64 JPY, was einer Abweichung von +0,31 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurde Heian Ceremony Service in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell wird die Heian Ceremony Service mit einem Wert von 27,27 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Heian Ceremony Service basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.