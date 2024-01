Heian Ceremonyrvice Aktie: Was passiert jetzt?

Die Heian Ceremony Service-Aktie wurde vor kurzem von Analysten anhand technischer Kriterien bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 769,82 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 790 JPY lag, was einer Abweichung von +2,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, mit einem Wert von 768,38 JPY und einer Abweichung von +2,81 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Heian Ceremony Service-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Heian Ceremony Service aktuell mit einem Wert von 20 als überverkauft betrachtet. Somit erhält sie in Bezug auf dieses Signal die Einstufung "Gut". Auf einer erweiterten Betrachtungsdauer von 25 Tagen ergibt sich für die Aktie ein RSI25-Wert von 38, was als Signal für eine neutrale Einschätzung gilt. Insgesamt führt dies zu einer positiven Gesamteinstufung für den RSI mit "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Heian Ceremony Service-Aktie war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daraus ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Heian Ceremony Service eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen. Insgesamt wird die Heian Ceremony Service-Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.