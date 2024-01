Heian Ceremonyrvice Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Heian Ceremony Service liegt bei 25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 42,11, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird Heian Ceremony Service daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Heian Ceremony Service eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang ausschließlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Heian Ceremony Service daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Heian Ceremony Service bei 787 JPY und ist damit +2,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +2,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für Heian Ceremony Service in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen. Basierend auf diesen weichen Faktoren wird Heian Ceremony Service insgesamt als "Neutral" bewertet.