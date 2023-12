Heian Ceremonyrvice Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich auch in den Diskussionen der Anleger widerspiegelt. An zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen besprochen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Heian Ceremony Service. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 63,83 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Heian Ceremony Service-Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,39 eine neutrale Einschätzung. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des aktuellen Kurses ergibt sich eine Abweichung von -0,06 Prozent. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Heian Ceremony Service ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der längeren Betrachtung der Internetkommunikation.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Heian Ceremony Service-Aktie derzeit neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch aus technischer Sicht und hinsichtlich der Internetkommunikation.