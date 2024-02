Heian Ceremonyrvice Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Heian Ceremony Service-Aktie hat in der technischen Analyse eine positive Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +10,64 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +6,82 Prozent aufwies. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Heian Ceremony Service-Aktie zeigt einen positiven Trend. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren vor allem von positiven Meinungen geprägt, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vermehrt mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Die langfristige Diskussionstätigkeit wurde ebenfalls positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Heian Ceremony Service-Aktie als neutral ein. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergaben eine "Neutral"-Empfehlung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt erhält die Heian Ceremony Service-Aktie also positive Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse und das Anleger-Sentiment, während der Relative Strength-Index neutral ausfällt. Dies sind wichtige Informationen für Anleger, die sich mit dieser Aktie befassen.