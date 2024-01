Heian Ceremonyrvice Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Heian Ceremony Service gesprochen. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von sieben Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell ist die Heian Ceremony Service mit einem Wert von 20 überverkauft, was zu der Einstufung "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt die Einstufung "Gut" für den RSI.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Heian Ceremony Service.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Heian Ceremony Service-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 769,82 JPY. Der letzte Schlusskurs (790 JPY) weicht somit +2,62 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (768,38 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,81 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Heian Ceremony Service-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.