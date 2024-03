Hei Leck Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Hai Leck zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors eine Rendite von -16,11 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 27,5 Prozent deutlich darunter, die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten beträgt hier 11,39 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei Hai Leck derzeit bei 5, was zu einer negativen Differenz von -15,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" führt. Daher bewerten die Analysten die Dividendenpolitik von Hai Leck heute als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Hai Leck zeigen in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Zusammenfassend erhält Hai Leck in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Hai Leck. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.