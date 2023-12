Hei Leck Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse für die Aktie von Hai Leck zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,36 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,33 SGD liegt, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,36 SGD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Hai Leck basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Hai Leck eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Im Branchenvergleich hat Hai Leck in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,58 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf Branchenebene.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hai Leck-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings ist die Aktie auf längerfristiger Basis überkauft, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Hai Leck auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs ein "Schlecht"-Rating.

