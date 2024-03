Hei Leck Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Hai Leck wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor als schlecht bewertet. Die Rendite von Hai Leck liegt mit -16,11 Prozent mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,16 Prozent. Auch im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt die Rendite von Hai Leck mit 24,27 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hai Leck-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,36 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,375 SGD weicht um +4,17 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (0,35 SGD) über dem gleitenden Durchschnitt um +7,14 Prozent. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Hai Leck-Aktie in diesem Fall. Zusammenfassend erhält die Hai Leck-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Hai Leck derzeit eine Dividendenrendite von 5,41 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20,37 % in der Kategorie "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Hai Leck in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gesetzt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.