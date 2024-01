Hei Leck Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Aktienkurs von Hai Leck verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,11 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 8,11 Prozent, was bedeutet, dass Hai Leck im Branchenvergleich eine Underperformance von -24,22 Prozent aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 8,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Hai Leck um 24,22 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führte sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating für Hai Leck.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hai Leck-Aktie liegt aktuell bei 0, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass Hai Leck überverkauft ist (Wert: 0), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Hai Leck somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse rund um Aktien können anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet werden. Bei Hai Leck zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Hai Leck bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugewiesen.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Hai Leck-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,36 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,35 SGD, was einem Unterschied von -2,78 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Hai Leck somit eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.