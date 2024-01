Hei Leck Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Hai Leck verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,11 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 8,11 Prozent, was bedeutet, dass Hai Leck im Branchenvergleich um -24,22 Prozent unterperformt hat. Der durchschnittliche Renditewert für den "Energie"-Sektor lag bei 8,11 Prozent im letzten Jahr, und Hai Leck lag 24,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hai Leck beträgt aktuell 20 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Somit erhält Hai Leck eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hai Leck-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,36 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,345 SGD liegt, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Berechnung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 0,35 SGD, wobei der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Hai Leck war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingeschätzt, da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.