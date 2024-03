Hei Leck Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Hai Leck-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,36 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,375 SGD (+4,17 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,35 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+7,14 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Hai Leck für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hai Leck-Aktie beträgt 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Hai Leck überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Hai Leck also ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hai Leck beträgt 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 10 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hai Leck damit überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.