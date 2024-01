Hei Leck Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hai Leck-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen überkauften Zustand, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hai Leck zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Die Diskussionen in den sozialen Medien und in Meinungsmärkten waren insgesamt neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der kurzfristige als auch der langfristige gleitende Durchschnitt deuten darauf hin, dass die Hai Leck-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Hai Leck-Aktie im Energiesektor in den letzten 12 Monaten um mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt und deutlich unter der mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.