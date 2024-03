Hefei Urban Construction Development Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, den aktuellen Status eines Wertpapiers zu bewerten, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Hefei Urban Construction Development-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hefei Urban Construction Development eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Hefei Urban Construction Development-Aktie über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hefei Urban Construction Development in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Hefei Urban Construction Development veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hefei Urban Construction Development, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Hefei Urban Construction Development-Aktie bei 6,52 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 5,19 CNH (-20,4 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf ein "Schlecht"-Rating hin, da der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Hefei Urban Construction Development-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.