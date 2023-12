Hefei Meiya Optoelectronic Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während die negative Kommunikation an sechs Tagen überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in den letzten Tagen über das Unternehmen Hefei Meiya Optoelectronic. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

Die Hefei Meiya Optoelectronic liegt mit einem Kurs von 18,38 CNH mittlerweile um -4,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -24,08 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit präziser Analyse frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Hefei Meiya Optoelectronic jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daher erhält Hefei Meiya Optoelectronic eine "Neutral"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Hefei Meiya Optoelectronic mit -19,26 Prozent um mehr als 19 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,03 Prozent, wobei Hefei Meiya Optoelectronic mit 18,23 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.