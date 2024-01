Hefei Meiya Optoelectronic Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Hefei Meiya Optoelectronic: Aktienanalyse und Bewertung

Die technische Analyse hat ergeben, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hefei Meiya Optoelectronic aktuell bei 23,62 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 18,67 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20,96 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 19,09 CNH, was einen Abstand von -2,2 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurden in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare über Hefei Meiya Optoelectronic in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer zeigt ebenfalls eine positive Tendenz und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen führen zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,95 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hefei Meiya Optoelectronic derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25 ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Hefei Meiya Optoelectronic derzeit eine neutrale Bewertung aufweist, sowohl hinsichtlich der technischen Analyse, des Sentiments und des Buzz, als auch auf fundamentalen und RSI-Kriterien.