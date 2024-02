Hefei Fengle Seed Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hefei Fengle Seed liegt bei 143,26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Tage ist weniger volatil und ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt bekommt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Das Dividendenverhältnis von Hefei Fengle Seed liegt bei 0, was einer negativen Differenz von -1,82 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, aber in den letzten Tagen war eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen zu beobachten. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für Hefei Fengle Seed.