Hefei Department Store Aktie: Das war ja klar …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hefei Department Store wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,31 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 50,54 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) liegt diese aktuell bei 5,08 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 4,99 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der bei 4,97 CNH liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Dividendenrendite von Hefei Department Store beträgt aktuell 1,49 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Hefei Department Store im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,85 Prozent erzielt, was 0,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,16 Prozent, während Hefei Department Store aktuell 5,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.