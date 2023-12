Baoding Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Baoding hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Baoding damit 3,31 Prozent über dem Durchschnitt (-7,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,68 Prozent. Baoding liegt aktuell 3,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Baoding von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Baoding-Aktie beträgt aktuell 45, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 54,31 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs zu Baoding ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Baoding-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.