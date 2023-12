Hefei Department Store Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Hefei Department Store: Aktienanalyse zeigt neutrale Bewertung

Die Dividendenrendite des Hefei Department Store liegt derzeit bei 1,49 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass das Unternehmen mit einem Wert von 18,15 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,1 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,02 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) des Hefei Department Store liegt bei 48,72, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43 und wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in allen Kategorien eine neutrale Bewertung.