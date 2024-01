Heeton Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Heeton zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Heeton zeigt sich ein neutraler 7-Tage-RSI von 50 Punkten und ein neutraler 25-Tage-RSI von 66,67 Punkten.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Heeton aktuell bei 0,25 SGD verzeichnet, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,265 SGD und zeigte somit einen Abstand von +6 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,27 SGD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine gute Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger zeigten weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Heeton. Daher wird die Aktie auch vom Anleger-Sentiment her neutral bewertet.