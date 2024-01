Heeton Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung unter den Anlegern von Heeton ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch die Veränderungen im Sentiment und Buzz der Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls stabil, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Heeton-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Diese Bewertung fällt daher ebenfalls neutral aus.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die Heeton-Aktie daher auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.