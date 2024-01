Heeton Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Heeton-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 0,25 SGD für den Schlusskurs gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,265 SGD, was einem Unterschied von +6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs von 0,27 SGD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-1,85 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Heeton daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Heeton festgestellt werden. Weder die Anzahl der Beiträge noch das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigen signifikante Unterschiede, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Heeton liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment für Heeton zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. Sowohl die Diskussionen in den sozialen Medien als auch der Meinungsmarkt zeigen keine eindeutige Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".