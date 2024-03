Heeton Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Aktie von Heeton wurde in den letzten Monaten anhand verschiedener Faktoren bewertet. In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Aus technischer Sicht wird die Heeton-Aktie aufgrund des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage und des Schlusskurses am letzten Handelstag neutral bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu dieser neutralen Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Heeton zeigt an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral.

Insgesamt erhält das Heeton-Wertpapier gemischte Bewertungen in Bezug auf die Diskussionsintensität, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und den RSI.