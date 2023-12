Heeros Oyj Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktie von Heeros wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

In den sozialen Medien wurde Heeros in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Heeros aktuell bei 4,04 EUR liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage jedoch bei 3,42 EUR, was einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Heeros derzeit mit einem Wert von 75 überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal einzustufen ist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 36, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt kann Heeros auf Basis der verschiedenen Analysen zusammenfassend als "Neutral" bis "Gut" eingestuft werden.