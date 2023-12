Heeros Oyj Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten Wochen konnte bei Heeros keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen waren. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Heeros auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Heeros zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Heeros-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -3,18 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +17,86 Prozent. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf die Einschätzung des Aktienkurses zu. Die Kommentare und Befunde zu Heeros auf sozialen Plattformen waren neutral, ebenso wie die vorherrschenden Themen in den vergangenen Tagen. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.