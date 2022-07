Hedonova erhält 18,4 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 330 Millionen Dollar in der jüngsten Finanzierungsrunde von Chemie-Tech DMCC

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die Investition wird das Portfolio zur Finanzierung von Anlagen und Investitionen in Rechenzentren stärkenHedonova (https://www.hedonova.io/), ein Hedge-Fonds für alternative Anlagen, nimmt eine strategische Serie-A1-Finanzierungsrunde in Höhe von 18,4 Millionen Dollar mit einer Bewertung von 330 Millionen Dollar von Chemie-Tech DMCC (https://www.chemietech.com/index.php/chemietech), einem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Ingenieur- und Bauunternehmen, auf.Die Investition von Chemie-Tech wird Hedonovas Investitions- und Ausrüstungsgeschäft für Rechenzentren stärken und folgt auf Hedonovas kürzlich getätigte Investition in Höhe von 3 Millionen Dollar in das alternative Investment-Management-Unternehmen Alts.Hedonova ist ein einzigartiger Hedgefonds, der sich dafür einsetzt, dass Investitionen in moderne Anlagen leichter zugänglich und bequemer werden. Der Hedgefonds bietet seinen Anlegern über einen einzigen diversifizierten Fonds Zugang zu mehr als zwölf alternativen Anlageklassen und bietet derzeit Investitionen in Kryptowährungen, NFTs, Kunst, Startups, Immobilien, Medienwerte, Kunst und mehr. Durch sein einzigartiges Modell hat sich Hedonova zu einem gefragten Fonds entwickelt, der in nur zwei Jahren mehr als 2.000 zugelassene Investoren und 92 Millionen Dollar an Kapitalbeteiligungen aufweisen kann.„Dies ist eine strategische Investition. Das Kapital wird es uns ermöglichen, unser Equipment-Finance-Portfolio zu stärken", sagte Alexander Cavendish, Mitbegründer und CEO von Hedonova. „Wir werden in der Lage sein, früher in der Phase der Bestellung zu investieren, um höhere Renditen zu erzielen, da wir dann einen größeren Teil der Lieferkette besitzen können. Unser derzeitiges Finanzierungsportfolio konzentriert sich auf medizinische Geräte, und wir wollen auch schwere Geräte finanzieren. Durch unsere Partnerschaft mit Chemie-Tech werden wir unser Immobilienportfolio auch auf Öllagerobjekte ausweiten, die gegenüber breiteren Marktszenarien widerstandsfähig sind."„Hedonova hat immer wieder bewiesen, dass sie durch diszipliniertes Investieren und erstklassiges Finanzmanagement Beständigkeit erreicht", sagte Pulek Agarwal, CFO von Chemie-Tech. „Wir fühlen uns geehrt, Partner des Teams zu sein. Nur wenige verstehen den Business Case von Investitionen in die Öllagerung, und Hedonovas innovatives Denken und unsere 15-jährige Erfahrung im Bereich Treasury werden zu starken Synergien führen."Informationen zu HedonovaHedonova wurde im Jahr 2020 gegründet und ist ein globaler Hedge-Fonds für alternative Vermögenswerte, der für alle offen ist. Seine Investitionen umfassen Kryptowährungen, NFT, Startups, aufstrebende Immobilienmärkte, Kunst, Medienwerte, Wein und mehr. Mit mehr als 12 alternativen Anlageklassen in einem Fonds hat sich der Fonds zum Ziel gesetzt, Investitionen für jedermann zugänglich zu machen, indem er eine Anlage von nur 5.000 Dollar verlangt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.hedonova.io.Kontakt:Tariq AlwahediPrincipal Investorhello@hedonova.io (mailto:tariq@hedonova.io;siddique.masuma@gmail.com;allan.nogueira@cision.com;indiaops@prnewswire.co.in)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1823824/Hedonova_Logo.jpgPressekontakt:+12133401334Original-Content von: Hedonova, übermittelt durch news aktuell