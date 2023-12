Hedera publ AB Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse von Hedera-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem neutralen bis guten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 8,14 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält Hedera eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,29 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung für Hedera war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz rund um die Aktien zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für Hedera, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Hedera-Aktien als überverkauft betrachtet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird also eine "Gut"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

