Hedera publ AB Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Hedera-Aktie bei 32, was als neutral eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Hedera-Aktie daher als neutral eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion rund um die Aktie werden ebenfalls als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über die Hedera-Aktie in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Auch auf dieser Basis erhält die Aktie eine neutral Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 8,15 SEK für den Schlusskurs der Hedera-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,78 SEK, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,12 SEK, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine gute Bewertung erhält. Insgesamt wird die Hedera-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als gut bewertet.