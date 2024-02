Hecla Mining Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Hecla Mining schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 8357,55 Prozentpunkte (0,37 % gegenüber 8357,92 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Hecla Mining-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis "Schlecht" bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,54 USD liegt, was einer Abweichung von -23,04 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,16 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -14,9 Prozent führt. Insgesamt erhält Hecla Mining auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Hecla Mining weder auf 7-Tage-Basis noch auf 25-Tage-Basis als "überkauft" oder "überverkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 39,13 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 60,26 liegt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt, dass Hecla Mining insgesamt 3 "Gut"-Bewertungen erhalten hat. Es gab keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Basierend auf einer Kursprognose von 7 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 97,74 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Hecla Mining eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik und die trendfolgenden Indikatoren, während die Analysteneinschätzung eine "Gut"-Bewertung ergibt.