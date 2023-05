Hecla Mining Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Hecla Mining":

An der Börse notiert die Aktie Hecla Mining am 26.05.2023, 19:10 Uhr, mit dem Kurs von 5.19 USD. Die Aktie der Hecla Mining wird dem Segment "Materialien" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Hecla Mining auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Hecla Mining erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 85,09 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -52,59 Prozent im Branchenvergleich für Hecla Mining bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 85,09 Prozent im letzten Jahr. Hecla Mining lag 52,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hecla Mining-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hecla Mining vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -3,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,19 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hecla Mining eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Hecla Mining hat mit einer Dividendenrendite von 0,24 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (33.91%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -33,67. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hecla Mining-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.