Hecla Mining Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Hecla Mining erhält eine "Neutral"-Bewertung, da es in den letzten Wochen keine grundlegende Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu Hecla Mining war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Hecla Mining mit einem Wert von 45 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als weder überkauft noch -verkauft betrachtet und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Hecla Mining-Aktie (-20,83 Prozent abweichend) von dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5,28 USD) abweicht und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+1,7 Prozent) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hecla Mining-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Hecla Mining mit -9,93 Prozent mehr als 46 Prozent darunter. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei 36,48 Prozent, wobei Hecla Mining mit 46,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.