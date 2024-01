Hecla Mining Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Hecla Mining: Analysten bewerten positiv

Die Dividendenrendite von Hecla Mining liegt bei 0,37 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8342,38 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Von 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 3 "Gut" und 1 "Neutral", was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 6,33 USD und einem Aufwärtspotenzial von 47,29 % führt. Insgesamt erhält Hecla Mining somit ein "Gut"-Rating.