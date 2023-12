Hecla Mining Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hecla Mining":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Hecla Mining ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen war die negative Kommunikation auch weiterhin dominant, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt. Dies ergibt sich aus dem Anleger-Stimmungsbarometer, das insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hecla Mining bei 0, was einer negativen Differenz von -8286,8 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hecla Mining-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse, dass die Aktie von Hecla Mining nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 231,48 insgesamt 145 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie auch hier die Einstufung "Schlecht".