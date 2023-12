Hecla Mining Aktie: Hilfe!

Die Dividendenrendite von Hecla Mining liegt derzeit bei 0,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt eine Differenz von -8273,51 Prozent zur "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hecla Mining ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hecla Mining zeigt eine neutrale Einstufung von 34,23. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine positive Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".