Hebei Yichen Industrial wird immer uninteressanter …

Hebei Yichen Industrial: Analyse zeigt unrentables Investment

Die Hebei Yichen Industrial Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent auf, was 5,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,97 HKD für den Schlusskurs der Hebei Yichen Industrial-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 3,77 HKD, was einen Unterschied von -5,04 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zudem wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert, welcher aktuell bei 3,91 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher nur um -3,58 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hebei Yichen Industrial einen Wert von 60 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 45,82) liegt die Aktie damit um ca. 32 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie somit als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hebei Yichen Industrial liegt bei 69,23, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

