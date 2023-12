Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Hebei Yangyuan Zhihui Beverage-Aktie hat gemäß der technischen Analyse eine schlechte Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 24,15 CNH, während der aktuelle Kurs bei 20,17 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 23,22 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -13,14 Prozent führt. Dabei erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Hebei Yangyuan Zhihui Beverage-Aktie eine Rendite von 1,63 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -6,16 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt die Aktie mit 7,8 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hebei Yangyuan Zhihui Beverage-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (73) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (82,02) führen zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung zum Negativen. Dies wurde anhand der Stimmung in den sozialen Medien sowie der abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Hebei Yangyuan Zhihui Beverage-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Branchenvergleiche und des Sentiments insgesamt ein "Schlecht"-Rating.