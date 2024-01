Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Das Anleger-Sentiment für Hebei Yangyuan Zhihui Beverage hat in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgesehen. An neun Tagen wurde positiv diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Hebei Yangyuan Zhihui Beverage verzeichnet. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde hingegen eine Zunahme registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Hebei Yangyuan Zhihui Beverage im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,63 Prozent erzielt, was 12,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Nahrungsmittel") liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -10,46 Prozent um 12,09 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hebei Yangyuan Zhihui Beverage aktuell bei 24,09 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 20,82 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist mit einem Niveau von 22,29 CNH auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.