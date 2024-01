Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Hebei Yangyuan Zhihui Beverage wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,09 CNH, während der Aktienkurs bei 21,01 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 22,22 CNH ergibt eine Abweichung von -5,45 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" klassifiziert wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Redaktion hat die Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Nutzer positiv auf den Wert reagiert hat. Zusätzlich wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Hebei Yangyuan Zhihui Beverage derzeit überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein positives Bild. Die Diskussionsintensität war erhöht, was als positiver Faktor gewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.