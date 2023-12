Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegungsanzahl. Der RSI-Wert für Hebei Yangyuan Zhihui Beverage liegt bei 27,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hebei Yangyuan Zhihui Beverage besonders negativ diskutiert. Es gab fünf Tage mit vorwiegend positiven Themen und acht Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren dagegen vor allem positive Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Hebei Yangyuan Zhihui Beverage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,63 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +10,89 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche dar, die im Durchschnitt um -9,25 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9 Prozent erzielt hat, liegt Hebei Yangyuan Zhihui Beverage mit 10,63 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 24,1 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,48 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,02 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 22,57 CNH, was eine Distanz von -9,26 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtnote "Schlecht" für die technische Analyse der Hebei Yangyuan Zhihui Beverage-Aktie.