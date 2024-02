Hebei Sitong New Metal Material Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Dividendenpolitik von Lizhong Sitong Light Alloys wird derzeit von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -1,64 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,73 CNH, was einen Abweichung von -21,77 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 17 CNH bedeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 18,52 CNH, was einer Abweichung von -8,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie als überverkauft eingestuft wird, da der RSI bei 27,12 liegt. Auch der RSI25 von 58 deutet auf eine neutrale Situation hin. Diese Kategorie wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lizhong Sitong Light Alloys mit 20 keinen über- oder unterbewerteten Stand auf und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie aufgrund der oben genannten Bewertungen ein insgesamt "Schlecht"-Rating auf Basis der unterschiedlichen Analysen.