Hebei Sitong New Metal Material Aktie: Der absolute Knall!

Bei einer Dividende von 0,34 % schneidet Lizhong Sitong Light Alloys im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (1,91 %) schlechter ab. Die Differenz beträgt 1,57 Prozentpunkte, wodurch die Einstufung der Ausschüttung als "Schlecht" erfolgt.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Lizhong Sitong Light Alloys in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,75 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 20,53 CNH, was einem Unterschied von -13,56 Prozent entspricht. Daher erfolgt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (22,1 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 20,53 CNH (-7,1 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Lizhong Sitong Light Alloys bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.