Hebei Sitong New Metal Material Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lizhong Sitong Light Alloys beträgt 28, wodurch die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation setzt. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 60,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "neutral" Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "neutral" Bewertung vergeben wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Lizhong Sitong Light Alloys liegt derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -1,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "schlecht" Bewertung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt eher neutrale Anleger-Stimmung in Bezug auf Lizhong Sitong Light Alloys. In den vergangenen Wochen wurden jedoch überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Bewertung für Lizhong Sitong Light Alloys basierend auf verschiedenen Analysekriterien.